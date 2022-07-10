Лебяжьевский район, Курганская область, , 06:37 — REGNUM В Лебяжьевском районе Курганской области двое местных жителей задержаны за хищение горюче-смазочных материалов с одного из предприятий. Об этом сообщает областное УМВД.

Топливо

Предприятие находится в селе Песьяное. Подозреваемые слили с транспортных средств 20 литров моторного масла и 140 литров дизельного топлива.

Одним из похитителей оказался бывший сотрудник организации. Также полицейские установили лиц, которым он и его сообщник сбыли похищенное.