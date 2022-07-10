Киев, 10 июля, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Увольнение послов Украины в ряде стран мира объяснил ротацией украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 9 июля сказано в заявлении, опубликованном пресс-службой офиса президента Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Как уточнил сам Зеленский, такое массовое увольнение украинских дипломатов он считает нормальной частью дипломатической практики. На пост представителей Украины взамен уволенных дипломатов в Чехии, Германии, Венгрии, Норвегии и Индии будут назначены новые главы дипмиссий. По словам Зеленского, кандидатуры будут подготовлены МИД Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Зеленский уволил послов страны в Германии и ещё в четырёх странах. Посол Индии был освобождён от занимаемых им одновременно постов главы дипмиссии Украины на Мальдивах, в Непале, на Шри-Ланке и в Бангладеш.