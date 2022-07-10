Москва, 10 июля, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Облачная с прояснениями жаркая погода и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 10 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара в Москве

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе днём составит +27…+29 °C. При этом пройдёт кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах — гроза, град.

В течение дня ожидается юго-восточный ветер скоростью 5-10 метров, при грозе порывы могут достигать до 17 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744 миллиметров ртутного столба.