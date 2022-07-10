Посёлок городского типа Кавалерово, Приморский край, 10 июля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Приморье сотрудники полиции задержали 16-летнего нарушителя ПДД, сообщили 10 июля в пресс-службе регионального управления МВД.

Цитата из м/ф: «Рик и Морти». реж Пол Робертсон. 2019. Австралия Погоня

На улице Арсеньева в поселке Кавалерово инспекторы заметили автомобиль марки Honda Domani, водитель которого совершал опасные маневры, и стали преследовать его. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал. На улице Первомайской он столкнулся с автомобилем Lexus RX-350 и снова попытался скрыться.

Полицейские стали стрелять по колёсам автомобиля, и он остановился в районе 273-го километра дороги Осиновка — Рудная Пристань. За рулем находился 16-летний местный житель, не имеющий водительского удостоверения.

На нарушителя составили протоколы по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортными средствами», «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» и «Отказ водителя выполнить правомерную просьбу представителя полиции об остановке управляемого ТС». Материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.