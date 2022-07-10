Вашингтон, , 06:18 — REGNUM Визит президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию необходим для противостояния России, заявил он в статье для Washington Post.

Путин и Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он сообщил, что работает с властями Саудовской Аравии над расширением поставок нефти на мировой рынок и снижением её стоимости.

«Моя работа как президента заключается в том, чтобы сохранять нашу страну сильной и безопасной. Нам необходимо противостоять российской агрессии, занять наилучшую позицию для победы в конкуренции с Китаем, работать над большей стабильностью в важном регионе мира. Для этого необходимо взаимодействовать со странами, которые могут влиять на результаты такой работы, и Саудовская Аравия — одна из них», — говорится в статье.

Встреча Байдена с лидерами Саудовской Аравии, в том числе — с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, — запланирована на 15 июля.