Оренбург, , 06:17 — REGNUM В Оренбурге местная жительница взяла кредит и отдала неизвестным 1,376 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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Ей позвонила неизвестная и убедила в том, что представляет правоохранительные органы. Она соединила её с якобы сотрудницей банка, а затем состоялся разговор с лицом, назвавшимся прокурором. По указаниям звонивших гражданка получила кредит, обналичила деньги и 34-мя транзакциями перевела на указанный ими счёт.

Когда связь с неизвестными прервалась, женщина поняла, что её обманули. В полиции завели уголовное дело по факту кражи и снова призывают граждан к бдительности.