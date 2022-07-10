Южно-Сахалинск, 10 июля, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске прокуратура проводит процессуальную проверку после гибели мужчины на аттракционе в городском парке, сообщила 10 июля пресс-служба ведомства.

Ирина Печкарёва Колесо обозрения

Мужчина около 12:00 по местному времени 10 мюля погиб, упав с колеса обозрения.

Прокуратура проверит безопасность аттракционов. Также проверку проводят следственные органы, а в мэрии сформирована специальная комиссия по расследованию этого случая.