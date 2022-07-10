Панама, 10 июля, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Движение автотранспорта было парализовано сразу в нескольких регионах Панамы в связи с забастовками. Об этом 9 июля сообщает La Estrella De Panama.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Многокилометровые заторы из грузового, пассажирского и личного автотранспорта можно было наблюдать в регионах Оку, Эррера, Лома Кова, Западная Панама, Капира, Лома Кампана. Полностью перекрыта автодорога в Сан-Фелис в регионе Чирики. Водителям приходится проводить огромное количество времени и длинных очередях на выезд или въезд в ряд городов Панамы.

Такая ситуация возникла в связи с массовыми протестами, перешедшими в национальную забастовку в связи с ростом цен на топливо и на базовую продуктовую корзину. В протестах принимают участие представители нескольких рабочих гильдий, а также представители коренных народов.

Граждане призывают правительство Панамы немедленно решить проблему высокой стоимости жизни в стране. К протестующим с каждым днём забастовки присоединяется всё больше групп.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что панамские медики сделали заявление о своей готовности присоединиться к национальной забастовке, в случае, если в течение 8 часов не будут выполнены требования профсоюза.