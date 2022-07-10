Эр-Рияд, 10 июля, 2022, 05:51 — ИА Регнум. Власти Саудовской Аравии пообещали постепенно увеличить число паломников во время хаджа, сообщило министерство по делам хаджа королевства.

Region-tyumen.ru Мекка

Количество паломников, которые могли посетить Мекку и Медину, сократили в 2020 году из-за коронавирусной пандемии. В 2022 году впервые после начала пандемии на хадж попали иностранцы. Всего на Курбан-байрам в 2022 году в Мекку прибыли более миллиона паломников.

«Королевство приняло план постепенного увеличения числа паломников во время хаджа в последующие годы, однако это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в мире», — говорится в официальном сообщении.