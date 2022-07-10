Шри-Джаяварденепура-Котте, , 05:34 — REGNUM Воздержаться от поездок в Шри-Ланку в связи с массовыми протестами в данной стране призвали своих подданных правительства стран Персидского залива — Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и Кувейта. Предупреждения были опубликованы пресс-службами МИД и посольств этих стран.

Шри-Ланка на карте

Саудовским подданным, которые находятся в Шри-Ланке, рекомендовано не приближаться к местам массового скопления людей, следовать указаниям местных властей, и покинуть Шри-Ланку при первой возможности. Всем желающим поехать в эту страну рекомендуется пересмотреть свои планы и отложить поездку. Такие же рекомендации дали своим подданным внешнеполитические ведомства Кувейта и Катара.

МИД Бахрейна призвал подданных не совершать поездки на Шри-Ланку, а всем, кто там находится, уехать из этой страны как можно скорее.

МИД Бахрейна призвал подданных королевства «не совершать поездки на Шри-Ланку, а тех, кто там уже находится, покинуть страну как можно быстрее и избегать пребывания в местах массового скопления людей».

Напомним, в Шри-Ланке из-за проблем в экономике, связанных с ростов цен на топливо и с общим дефицитом топлива в стране, начались массовые протесты. Участники манифестаций окружили резиденцию президента Готабхайя Раджапаксы и ворвались в неё. Сам глава республики вынужден был бежать незадолго до взятия резиденции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Шри-Ланки Готабхайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля.

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