Москва, , 05:28 — REGNUM Коронавирус SARS-CoV-2 стал практически неотличим по симптомам от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), однако он может вызывать осложнение и проявление других заболеваний. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

«COVID-19 сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остаётся коварным», — приводит её слова РИА Новости.

Специалист отметила, что заражение коронавирусом может приводить к обострению или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, лёгких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений.

В связи с этим эксперт Роспотребнадзора рекомендовала пациентам при затянувшихся симптомах болезни обращаться к врачу, так как в подобной ситуации не исключено обострение заболевания, которое ранее не давало о себе знать.