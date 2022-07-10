Токио, , 05:24 — REGNUM В Японии 10 июля начались выборы в верхнюю палату парламента. Избирательные участки работают с 07:00 по местному времени (01:00 по московскому времени) до 20:00 (14:00 по московскому времени).

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Кандидаты займут 124 места из 245. Лидерами голосования опросы называют Либерально-демократическую партию и партияю«Комэйто».

Досрочно проголосовали около 14 млн граждан — на 7% больше, чем на прошлых выборах в 2016 году, сообщило Министерства по административным делам и коммуникациям Японии.