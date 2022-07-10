Гавана, , 05:04 — REGNUM Новые санкции Вашингтона против Гаваны являются попыткой дискредитировать сопротивление кубинского общества «империалистической агрессии» США, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Куба и США

«После провальной попытки спровоцировать мятеж на Кубе в 2021 году правительство США и их госсекретарь сейчас пытаются дискредитировать народную победу над империалистической агрессией», — написал министр в своём микроблоге в Twitter.

Глава МИД Кубы также назвал американские односторонние санкции нарушением международного права.

Как передавало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении Госдепартаментом визовых санкций в отношении 28 должностных лиц Кубы, причастных, по мнению Вашингтона, к подавлению беспорядков в нескольких населённых пунктах страны 11 июля 2021 года.

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