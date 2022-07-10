Донецк, , 05:03 — REGNUM Дважды в течение двадцати минут обстреляли украинские боевики город Донецк, столицу Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Первый раз обстрел был зафиксирован в 04:20 мск, украинские боевики выпустили 14 снарядов калибром 155 мм со стороны населённого пункта Нетайлово по Ворошиловскому, Ленинскому, Калининскому, Пролетарскому и Киевскому районам Донецка.

Во второй раз обстрел со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 04:40 мск, он вёлся по направлению: населённый пункт Нетайлово — Калининский и Будённовский районы города Донецка.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ населённого пункта Доломитное и Петровского района Донецка.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Доломитное