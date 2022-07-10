Москва, , 05:02 — REGNUM В России коэффициент распространения COVID-19 поднялся до февральских показателей — 1,13, сообщил ТАСС.

Такой показатель стал максимальным с 13 февраля. Ниже единицы коэффициент опустился в Красноярском крае и Свердловской области.

1 июля Роспотребнадзор приостановил коронавирусные ограничения в связи с «устойчивым снижением интенсивности эпидемического процесса по COVID-19» в течение последних четырёх месяцев. Указывалось, что в случае ухудшения эпидобстановки масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и другие ограничения могут вернуть.