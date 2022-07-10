Верхоянск, Якутия, 10 июля 2022, 04:51 — REGNUM В Якутии началась эвакуация пострадавших от наводнения жителей села Суордах Верхоянского улуса, сообщили 10 июля в пресс-службе регионального правительства.
Людей эвакуируют в посёлок Батагай и Якутск. Первый вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» с пятью спасателями на борту перевезёт 12 человек.
В Верхоянском районе объявлен режим ЧС. Обильные дожди стали причиной подъема уровня воды на реках Дулагалах, Сартан и Адыча. В селе Суордах 9 июля затоплены все 88 жилых домов, в которых проживают более 300 человек, а также пять социальных объектов. Под угрозой затопления — ещё десять населённых пунктов.