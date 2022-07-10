Москва, , 04:51 — REGNUM Более 20 авиарейсов отменено или задержано в аэропортах Московского авиационного узла утром в воскресенье, 10 июля. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

«Домодедово» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено четыре рейса, ещё девять рейсов задерживается, во «Внуково» отменено три рейса и столько же рейсов задержано, в «Шереметьево» отменён один рейс и ещё один рейс задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.

Напомним, ранее Гидрометцентр России объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за грозы и ветра.

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