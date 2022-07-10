Осло, , 04:43 — REGNUM Судно с важными грузами для граждан России прибыло в город Баренцбург на Шпицбергене после достижения договорённостей о провозе контейнеров между Москвой и Осло. Об этом сообщила 9 июля пресс-служба МИД России в своём телеграм-канале.

Архипелаг Шпицберген Анна Горохова © ИА REGNUM

Уточняется, что судно «Норнбьерн» с критически важными грузами на борту, предназначенными для обеспечения работы ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» и генконсульства России, прибыло в город Баренцбург на полярном архипелаге Шпицберген. В состав грузов вошли медикаменты и медоборудование, продукты, стройматериалы и запчасти для транспортных средств.

Напомним, в связи с закрытием границы между Россией и Норвегией для российского транспорта, на погранпункте в Стурскуге застряли 7 тонн грузов, предназначенных для российских граждан на Шпицбергене. По словам представителей МИД России, остановка могла поставить под угрозу готовность к зимнему сезону на Шпицбергене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами для Баренцбурга на архипелаге Шпицберген.

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