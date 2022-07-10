Гонконг, Китай, 10 июля, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В Гонконге специальные светофоры изобрели для людей, которые просматривают смартфоны на улице, сообщило издание Hong Kong Free Press.

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Сигналы этого светофора проецируются на головы пешеходам на тротуаре. Такие светофоры тестируются на четырёх дорожных переходах. Через полгода подведут итоги этих испытаний.

Главный инженер городского транспортного департамента Алекс Ау, заявил, что в первом полугодии 2022 года из семи смертельных случаев на переходах четыре произошли с уткнувшимися в смартфоны пешеходами. Он выразил надежду, что новое изобретение может спасти им жизнь.