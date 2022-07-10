Штат Оклахома, США, , 04:24 — REGNUM Сильный взрыв произошёл на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) OneOk в американском штате Оклахома. Об этом 9 июля сообщает Fox News.

Взрыв (сс) code404

Предприятие расположено в городе Медфорд. По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва на заводе нет. Жителей всех прилегающих к территории завода домов экстренно эвакуировали.

Других подробностей произошедшего не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о взрыве на трубопроводе, принадлежащем компании Energy Transfer, в американском штате Техас.

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