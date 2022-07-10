Луганск, 10 июля, 2022, 04:08 — ИА Регнум. Войсками Народной милиции Луганской Народной Республики и Вооружённых сил России взят под контроль населённый пункт Григоровка. Об этом сообщил 10 июля посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Луганская Народная Республика

«Подразделения союзных войск продолжают движение в сторону Северска. Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идёт наступление на Северск», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Мирошника, местные жители отмечают, что «боевики из Северска всё больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведённых фортификационных сооружений».

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город», — отметил посол ЛНР.

Он добавил, что при отходе украинские военные пытаются обстреливать уже освобождённые территории, «были прилёты» по Новодружеску, пригороду Лисичанска.

«По предварительным данным, обошлось без жертв. Это лишний раз доказывает, что не отогнав, как минимум, на расстояние действия самого дальнобойного оружия, которым располагают украинские боевики, чувствовать себя в безопасности наше население не будет», — заключил Мирошник.