Баку, 10 июля, 2022, 04:07 — ИА Регнум. Стоимость газа, который в первом квартале 2022 года Азербайджан поставил в Европу, составила 2,1 млрд евро. Как сообщил «Интерфакс», эти данные вошли в квартальный отчёт Еврокомиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Страны Евросоюза получают газ из Азербайджана по Транс-Адриатическому газопроводу. Из 78 миллиардов евро, потраченных ЕС на импорт газа, на ТАР приходится 2,1 млрд, доля его поставок составляет 2,5% от всех поставок (1,2% — в 2021 году).

Поставки из Азербайджана достигли около 24 ТВтч за первый квартал 2022 года, в аналогичный период 2021 года они составили 10 ТВтч.