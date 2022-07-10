Штат Мичиган, США, , 03:52 — REGNUM Частично возобновил производство завод молочных смесей американской компании Abbott, пострадавший от наводнения в штате Мичиган. Об этом 9 июня сообщила телекомпания CBS.

Питание Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания Abbott является крупнейшим в США производителем детского питания. Именно с остановкой производства на нём связывают дефицит молочных смесей в США. Завод был закрыт в феврале текущего года в связи с нарушениями, которые были выявлены в ходе проверки регулирующими органами. Тогда в его продукции были найдены болезнетворные бактерии. В начале июня предприятие возобновило работу, но ненадолго, так как вынуждено было закрыться из-за наводнений.

Как пояснил представитель компании, с 1 июля стартовал перезапуск производства специализированной молочной смеси, предназначенной для детей с проблемами пищеварения. Сейчас Abbott ведёт активную работу над тем, чтобы в ближайшее время запустить производство в полную силу.

Напомним, в связи с остановкой завода, покрывавшей половину рынка детского питания в США, в стране возник острейший дефицит детского питания. Ситуация была настолько серьёзна, что США начали в экстренном порядке закупать детское питание в Европе и вывозить его военно-транспортными самолётами.