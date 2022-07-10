Лондон, 10 июля, 2022, 03:39 — ИА Регнум. Иммунолог Люк О’Нил назвал сильную ночную потливость симптомом одного из вариантов штамма коронавируса «Омикрон», сообщила газета The Sun.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

Ночная потливость является, по словам иммунолога, дополнительным симптомом заболевания. Она может быть очень сильной и при этом не сопровождаться повышением температуры.

«Новый симптом является результатом встречи нового вируса и иммунной системы, и у вас появляются новые варианты заболевания», — заявил учёный.