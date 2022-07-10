Луганск, 10 июля, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в ночь на воскресенье, 10 июля, вновь обстреляли населённый пункт Алчевск в Луганской Народной Республике с применением реактивной системы залпового огня HIMARS, полученной от США. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Juliusz Sabak РСЗО HIMARS

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 01:10 с направления населённого пункта Артёмовск (Бахмут) по населённому пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего с украинской стороны было выпущено четыре ракеты. Подробностей о возможных пострадавших и разрушениях в сообщении не приводится.

Напомним, в субботу, 9 июля, украинские военные выпустили шесть ракет по Алчевску из американской РСЗО HIMARS. Это был первый с 2014 года обстрел города со стороны Украины. По данным представительства ЛНР с СЦКК, в результате обстрела было повреждено остекление и кровля шести жилых домов, а также остекление и ограждение предприятия «Коммунарскстрой».