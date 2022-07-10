Москва, 10 июля, 2022, 03:06 — ИА Регнум. В России 9 июля потушили 72 природных пожара на 665 гектарах, сообщила пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

jackmac34 Огонь

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 09.07.2022 года в России ликвидировано 72 лесных пожара на площади 665 гектаров», — говорится в сообщении.

К 10 июля на территории России действовало 113 лесных пожаров на площади более 34 тыс. гектаров. Больше всего пожаров зафиксировано в Якутии — 46 пожаров. Огонь занял более 18 тыс. гектаров.