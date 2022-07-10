Лондон, , 02:50 — REGNUM Объявивший о своём уходе с поста премьер-министра Борис Джонсон задумался о своём уходе из политики. Об этом 9 июля сообщила газета The Daily Telegraph.

Борис Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что у Джонсона не т планов отказываться от депутатского мандата в ближайшее время, так как это приведёт к проведению довыборов в палату общин парламента Великобритании в его избирательном округе. Довыборы могу привести к победе кандидата от оппозиции, что станет ещё одним ударом для правящей Консервативной партии.

Однако утверждается, что премьер-министр не уверен в необходимости вновь выставить свою кандидатуру на очередных парламентских выборах.

В случае ухода из политики Джонсон сможет полноценно заняться публицистической деятельностью, или выступать с лекциями на различные темы. The Daily Telegraph напомнило, что издательство Hodder & Stoughton ожидает от Джонсона труд, посвящённый биографии драматурга Уильяма Шекспира. Выход книги был запланирован на 2016 год, к 400-летию со дня смерти великого драматурга, но публикация была отложена в связи с назначение Джонсона главой МИД Великобритании. За будущую книгу премьер-министр получил аванс в размере около $105 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало о тратах Джонсона из казны правящей в Великобритании Консервативной партии.

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