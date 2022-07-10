10 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили взрыв, который произошёл на железнодорожных путях в Брянской области.

Тимур Кондратьев, , 08:26 — REGNUM Заявление губернатора Брянской области Александра Богомаза, написавшего в своём Telegram-канале о том, что в Унечском районе на железнодорожных путях перед товарным поездом сработало неизвестное взрывное устройство, в результате которого получили повреждения стёкла кабины машиниста локомотива состава, но никто из людей не пострадал, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украинские террористы могут воевать только с гражданскими», — считает Дмитрий Ф.

Многие пользователи пришли к выводу, что всё указывает на то, что взрыв был устроен украинскими диверсантами, которые намерены запугать российских граждан.

«В качестве жеста доброй воли, видимо, взорвали железнодорожные пути. Хотя чего ещё можно ожидать от террористического киевского режима?» — задаётся вопросом Андрей П.

«Ещё одно доказательство того, что Украина — это террористическое государство, которое устраивает провокации против мирных людей», — указывает Эльмира Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинские нацисты готовы нести смерть и разрушения против мирного населения, потому что в прямом столкновении с российской армией они — ничто.

«Очевидно, что тут постарались бандеровцы. Это их почерк — диверсии против мирного населения», — отметил Михаил В.

«Украинские диверсанты орудуют. Ну и смысл какой в этом? Они тупо кошмарят простых людей, пытаются запугать их. На ход спецоперации их действия никак не влияют», — написал Давид К.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей взбудоражена произошедшим, потому что нацисты проникли на российскую территорию и чуть было не лишили жизни наших граждан.

«Удивительно вялая реакция на украинский терроризм со стороны российской власти», — пишет Александр Г.

«Очень хорошо, что люди не пострадали! Думаю, что нужно разбираться, что это конкретно было и как с этим бороться! Потому что рельсы и взрывчатка — дело опасное! Сегодня стёкла выбило, а завтра вагоны с рельс сойдут, жертвы будут», — предупреждает Виктория А.

«Теперь все железнодорожные пути рядом с границей проверять надо. Понятно, что это украинские диверсанты. Придётся предпринимать соответствующие меры противодействия. Граждане России должны быть в безопасности», — поделилась своим мнением Ольга Т.

Ряд пользователей обуял справедливый гнев, но некоторые из граждан поняли, что именно такой реакции и добивается киевский режим.

«А может быть, нам тоже начать засылать в Киев точно такие же диверсионные группы, чтобы устраивать подрывы на рынках, дорогах и в других местах? Посмотрим, кто лучше диверсии устраивает», — предложил Ким К.

«Видимо, в планах киевского режима, чтобы российские граждане относились к украинцам как к террористам и, соответственно, сеялся раздор уже по национальному признаку», — подозревает Серый Ж.

Нашлись и те, кто уверены, что только достижение всех целей спецоперации принесёт мир Украине и безопасность России.

«С терроризмом можно бороться только одним способом — полностью уничтожить его источник. Следует добраться до нацистского логова и всех, кто отдаёт эти преступные приказы, ликвидировать. Иначе российские граждане будут постоянно находиться под угрозой», — пишет Алексей А.

Напомним, 9 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз написал в своём Telegram-канале о том, что в Унечском районе на железнодорожных путях перед товарным поездом сработало неизвестное взрывное устройство. Глава региона отметил, что в результате взрыва получили повреждения стёкла кабины машиниста локомотива состава, при этом железнодорожные пути не повреждены и никто не пострадал.