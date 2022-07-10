Вашингтон, , 02:02 — REGNUM США будет трудно долго поддерживать уровень помощи Украине, заявила газета New York Times, сославшись на чиновников и аналитиков.

New York Times Todd Van Hoosear

Неизвестно, как долго США будет поддерживать Украину, когда поставят обещанную помощь на 54 млрд долларов. Источники отмечают, что военная помощь, санкционированная конгрессом, будет поступать на Украину до второго квартала 2023 года.

При этом военная готовность Штатов будет ухудшаться, а запасы оружия США и союзников могут закончиться.