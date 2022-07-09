Лондон, 10 июля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании сделали экс-глава МИД страны Джереми Хант и экс-глава минздрава страны Саджид Джавид. Об этом 9 июля сообщает газета Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Я указывал на то, что пошло не так задолго до любого из других основных претендентов, и я не защищал то, что нельзя оправдать. Поэтому, выбирая меня, Консервативная партия посылает сигнал тем избирателям о том, что мы прислушались к их опасениям и изменились. Это самое важное, что нам нужно сделать сейчас для того, чтобы восстановить доверие», — приводит Telegraph слова Ханта.

Хант отметил, что он на сегодняшний день является единственным крупным кандидатом на пост премьер-министра, не работавшим в правительстве Бориса Джонсона.

«Я собираюсь выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра нашей великой страны. Я думаю, что за последние пару лет мы немного сбились с пути, пытаясь сделать немного того, немного этого. И люди, возможно, чувствуют, что не знают, что консерваторы на самом деле сделают для (них)», — такое заявление сделал, в свою очередь, Джавид.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за пост главы правительства Великобритании решил бороться министр финансов Великобритании Надим Захави. О нём известно, что он выходец из Ирака, этнический курд. Захави призывал уйти в отставку Джонсона, пояснив что Великобритания заслуживает не просто стабильного, но и достойного правительства.