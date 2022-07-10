Оттава, , 01:25 — REGNUM Канада намерена вернуть Германии турбину Siemens, необходимую для обслуживания российского газопровода «Северный поток», после её профилактического ремонта. Информацию об этом подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает Reuters.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне в СМИ появилась неофициальная информация о том, что Германия получила «положительный сигнал» от властей Канады по ситуации с турбиной для «Северного потока». При этом конкретные сроки доставки турбины пока не называются.

Сообщалось, что Германия затем передаст турбину российской компании «Газпром». Таким образом Канада сможет избежать нарушения собственных санкций в отношении России.

Как передавало ИА REGNUM, в середине июня стало известно, что поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» сократились до 40% от мощностей газопровода, в том числе по причине того, что немецкая компания Siemens из-за санкций не может вернуть России турбины, оставшиеся в Канаде на техобслуживании.