В Канаде подтвердили планы вернуть турбину для «Северного потока»
Оттава, 10 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Канада намерена вернуть Германии турбину Siemens, необходимую для обслуживания российского газопровода «Северный поток», после её профилактического ремонта. Информацию об этом подтвердил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, сообщает Reuters.
Накануне в СМИ появилась неофициальная информация о том, что Германия получила «положительный сигнал» от властей Канады по ситуации с турбиной для «Северного потока». При этом конкретные сроки доставки турбины пока не называются.
Сообщалось, что Германия затем передаст турбину российской компании «Газпром». Таким образом Канада сможет избежать нарушения собственных санкций в отношении России.
Как передавало ИА REGNUM, в середине июня стало известно, что поставки российского газа в Германию по «Северному потоку» сократились до 40% от мощностей газопровода, в том числе по причине того, что немецкая компания Siemens из-за санкций не может вернуть России турбины, оставшиеся в Канаде на техобслуживании.