Киев, 10 июля, 2022, 01:17 — ИА Регнум. Российский спецназ уничтожил как минимум троих польских наемников под селом Долгенькое в Харьковской области, сообщил ТАСС со ссылкой на офицера одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.

Rosguard.gov.ru Российский спецназ

На опорном пункте было обнаружено подразделение из польских наемников и украинских военных. Раненые наемники были эвакуированы, по словам офицера, чтобы скрыть их численность.

«Южнее населенного пункта Долгенькое на окраине лесного массива был обнаружен ротный опорный пункт противника. Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наемника были ликвидированы, шестеро ранены. Потом они замолчали. Возможно, реальные их потери были больше», — цитирует ТАСС слова источника.