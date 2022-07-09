Остров Ивиса, Испания, 10 июля, 2022, 01:09 — ИА Регнум. Картину, предположительно, принадлежащую кисти художника Пабло Пикассо, изъяли сотрудники таможенной службы в аэропорту Ибицы (Ивиса). Об этом 9 июля сообщила газета Diario de Ibiza.

Пикассо и его персонажи. 1973

По предварительным данным, картина была изъята у гражданина Швейцарии, не указавшего художественное полотно в декларации, уверяя, что это лишь копия оригинального шедевра Пикассо. При этом ряд признаков указывал, что работа является подлинником кисти мастера, поэтому картину изъяли и отправили на экспертизу.

В случае подтверждения подлинности шедевра, его стоимость будет составлять более €400 тыс. По испанским законам, любое произведение, стоимостью более €150 тыс. должно декларироваться. Пассажиру грозит обвинение либо в административном нарушении, либо, в худшем случае — обвинение в контрабанде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что через Санкт-Петербургскую таможню пытались вывезти Почти 1,5 тыс. рогов и 120 лап хищников в Дубай (ОАЭ), а далее во Вьетнам под видом косметики.