Санкт-Петербург, 10 июля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. 28-летний опорный полузащитник «Зенита» и сборной Колумбии Вильмар Барриос заявил, что останется в санкт-петербургском клубе: «Конечно, остаюсь в России! Давай, «Зенит»!», — цитирует Барриоса издание «Спорт-Экспресс».

Андрей Пронин ИА REGNUM Барриос

Вильмар Барриос выступает за «Зенит» с 1 февраля 2019 года после перехода из аргентинского клуба «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость колумбийца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Вильмар Барриос принял участие в 27-ми турах Тинькофф Росисйской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей и получил три желтые карточки.