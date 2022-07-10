Манчестер, Великобритания, , 00:57 — REGNUM 22-летний таранный центрфорвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд в следующем сезоне будет выступать за «Манчестер Сити» под девятым номером. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба клуба.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

Ранее девятый номер принадлежал бразильцу Габриэлу Жезусу, который покинут «Манчестер Сити» и перешел в лондонский «Арсенал».

«Манчестер Сити» выкупил Холанда у дортмундской «Боруссии» 1 июля 2022 года, заплатив за трансфер 75 миллионов евро. Соглашение норвежца с «горожанами» рассчитано до 30 июня 2027 года.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Эрлинг Холанд принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами.