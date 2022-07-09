Ереван, 10 июля, 2022, 00:49 — ИА Регнум. В Армении на горе Атис под Ереваном заложили капсулу на месте строительства памятника Иисусу Христу, который станет самым высоким в мире, сообщил ТАСС.

(сс) Myriams-Fotos Иисус Христос

Автором проекта стал скульптор Армен Самвелян. Согласно проекту, статуя Христа будет высотой 33 метра, а общая высота памятника вместе с постаментом составит 77 метров. Проект был одобрен правительством Армении 7 июля.

«Сегодня на вершине горы Атис была заложена капсула в ознаменование начала строительства масштабного проекта «Монументальный комплекс «Памятник Иисусу Христу». Безусловно, проект имеет колоссальное значение не только в плане привлечения туристов в Армению, но и в плане доведения до мировой общественности факта о том, что именно Армения первой приняла христианство в качестве государственной религии», — прокомментировал член высшего политического совета партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.