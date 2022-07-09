Мехико, 10 июля, 2022, 00:45 — ИА Регнум. Бывший президент Мексики Луис Эчеверрия Альварес скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщил 9 июля действующий президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Флаг Мексики

«От имени правительства Мексики я выражаю глубокие соболезнования семье и друзьям Луиса Эчеверрии Альвареса», — написал он на своей странице в Twitter.

По сообщениям СМИ, бывший политик скончался накануне в своём доме в Куэрнаваке. Причина его смерти не называется.

Луис Эчеверриа Альварес занимал должность президента Мексики в 1970–1976 годах, до этого в течение шести лет был министром внутренних дел страны. В должности главы государства в 1973 году посещал с официальным визитом СССР.