Рим, , 00:40 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, римский «Лацио» близок к выкупу контракта 23-летнего голкипера «Гранады» и молодежной сборной Португалии Луиша Машимиану.

ФК «Лацио»

Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. По информации источника, португалец станет четвертым подписанием «Лацио» после Романьоли, Касале и Маркоса Антонио.

В прошедшем сезоне Луиш Машимиану принял участие в 35-ти турах испанской Примеры 2021/22, в которых пропустил 55 мячей. Восемь раз голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Луиш Машимиану перешел в «Гранаду» 17 августа 2021 года из лиссабонского «Спортинга». Испанский клуб заплатил за трансфер футболиста 4,5 миллиона евро.