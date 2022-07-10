Дортмунд, Германия, , 00:34 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» не планирует отдавать 19-летнего атакующего полузащитника сборной Соединенных Штатов Америки в аренду в летнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, футболист входит в планы нового главного тренера «шмелей» Эдина Терзича.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Джованни Рейна принял участие в десяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Джованни Рейна перешел в «Боруссию» 1 июля 2019 года из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение американца со «шмелями» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.