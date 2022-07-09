Мюнхен, Германия, 10 июля, 2022, 00:30 — ИА Регнум. 23-летний английский фланговый защитник Омар Ричардс согласился сменить мюнхенскую «Баварию» на «Ноттингем Форест». Об этом 9 июля сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

ФК Бавария Мюнхен

По информации источника, «Бавария» приняла предложение «Ноттингем Форест» по трансферу футболиста в размере 10 миллионов евро. Переговоры находятся на финальной стадии.

Текущее соглашение Ричардса с «Баварией» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 7 миллионов евро.

За мюнхенский клуб Омар Ричардс выступает с 1 июля 2021 года после перехода из «Рединга» на правах свободного агента.