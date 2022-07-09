Вашингтон, 10 июля, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё один человек пострадал в результате стрельбы на парковке возле супермаркета в американском штате Висконсин. Об этом 9 июля сообщает телеканал Fox News.

Lisa Roe Стрельба

Инцидент произошёл в городе Милуоки около 10:20 по времени Восточного побережья США (18:20 мск). По предварительным данным, между покупателями в магазине произошёл конфликт, который перешёл в перепалку. Уже выйдя из магазина, один из споривших решил применить огнестрельное оружие.

В результате стрельбы погиб охранник супермаркета и ещё один мужчина. Кроме того, пострадал один человек. Личность одного из погибших устанавливается, пострадавший был госпитализирован, подробности о его состоянии не сообщаются.

В настоящее время полиция начала расследование инцидента. О личности стрелявшего информация не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрелявшему по людям в пригороде Чикаго грозит пожизненное заключение.