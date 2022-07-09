Оттава, 10 июля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Оттава намерена ввести новые санкции против Москвы, которые затронут ряд отраслей промышленного производства России, сообщает пресс-служба МИД Канады.

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«Канада расширит меры, действующие в отношении нефтяного, газового и химического секторов, распространив их на промышленное производство», — говорится в сообщении.

Как уточняется, новые санкции коснутся наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов, транспортных средств, компьютеров, электрического и машинного оборудования.

В министерстве отметили, что после введения санкций канадскому бизнесу будет предоставлено два месяца на то, чтобы завершить все действующие контракты с Россией в затронутых отраслях.