Лондон, 10 июля, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» планирует в текущее летнее трансферное окно расстаться с четырьмя футболистами. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «шпор» покинут Харри Уинкс, Серхио Регилон, Джованни Ло Чельсо и Танги Ндомбеле.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

По информации источника, вышеперечисленные футболисты не входят в планы главного тренера «Тоттенхэма» Антонио Конте.

По итогам прошедшего сезона «Тоттенхэм», одержав двадцать две победы, потерпев одиннадцать поражений и набрав семьдесят одно очко, занял четвертую позицию в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2021/22.

Джованни Ло Чельсо выступает за «Тоттенхэм» с 1 июля 2020 года после перехода из «Бетиса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.