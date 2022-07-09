Саутгемптон, Великобритания, 10 июля, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Саутгемптон» выкупил у «Глазго Рейнджерс» 25-летнего полузащитника сборной Нигерии Джо Арибо за 6 миллионов фунтов. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сумма может достичь 10 миллионов фунтов.

Southamptonfc.com «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас» 3:1

Вчера, 8 июля, футболист успешно прошел медицинское обследование. Соглашение Арибо с «Саутгемптоном» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Лиги Европы УЕФА 2021/22 Джо Арибо принял участие в семнадцати матчах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Ранее нигерийский полузащитник выступал за «Чарльтон», который покинул 1 июля 2019 года, перейдя в «Глазго Рейнджерс» на правах свободного агента.