Манчестер, Великобритания, 10 июля, 2022, 00:10 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» сообщил «Челси», что готов отпустить 27-летнего центрального защитника сборной Нидерландов Натана Аке в лондонский клуб, если поступит предложение в размере 41 миллиона фунтов.

«Манчестер Сити»

Таким образом, «Манчестер Сити» планирует компенсировать сумму, заплаченную за нидерландского футболиста в августе 2020 года.

Текущее соглашение Натана Аке с «Манчестер Сити» рассчитано еще на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Натан Аке принял участие в четырнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами.