Лондон, , 00:06 — REGNUM 9 июля итальянский журналист Фабрицио Романо объявил, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» завершили сделку по трансферу 27-летнего флангового нападающего сборной Англии по футболу Рахима Стерлинга.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сумма трансфера составила 45 миллионов фунтов. Еще 10 миллионов фунтов предусмотрены в качестве бонусов. Контракт Стерлинга с «пенсионерами» рассчитан на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.