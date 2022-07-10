Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Такую поддержку киевским властям, как до этого оказывали страны Запада и США, дальше оказывать станет затруднительно. Предоставлению помощи в тех же объемах станут помехой и усталость от войны по обе стороны Атлантики, и иссякнувшие запасы американских и европейских запасов оружия. Такое мнение было высказано 9 июля в материале газеты The New York Times.

Доллары Pixabay.com

По данным издания, несмотря на заверения США и их союзников о продолжении оказания помощи Украине, вряд ли кто-то может сказать, что еще можно сделать для этого, чтобы помощь была такой же полноценной.

«Военная помощь, одобренная Конгрессом, как ожидается, по некоторым оценкам, продлится как минимум до второго квартала следующего года, но вопрос в том, как долго можно осуществлять поставки вооружений и боеприпасов, не снижая уровень боеготовности Соединенных Штатов», — цитирует ТАСС журналистов газеты.

По предположению издания, когда будут израсходованы те $54 млрд, выделенные Украине США в виде военной и другой помощи, никто не поручится, что за этим траншем последует еще такой же. На фоне нарастания усталости от вопроса Украины «сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно», отмечают чиновники и аналитики.

Читайте ранее в этом сюжете: Генсек НАТО призывает наращивать военную помощь Украине