Вашингтон, 10 июля 2022, 00:00 — REGNUM Такую поддержку киевским властям, как до этого оказывали страны Запада и США, дальше оказывать станет затруднительно. Предоставлению помощи в тех же объемах станут помехой и усталость от войны по обе стороны Атлантики, и иссякнувшие запасы американских и европейских запасов оружия. Такое мнение было высказано 9 июля в материале газеты The New York Times.
По данным издания, несмотря на заверения США и их союзников о продолжении оказания помощи Украине, вряд ли кто-то может сказать, что еще можно сделать для этого, чтобы помощь была такой же полноценной.
По предположению издания, когда будут израсходованы те $54 млрд, выделенные Украине США в виде военной и другой помощи, никто не поручится, что за этим траншем последует еще такой же. На фоне нарастания усталости от вопроса Украины «сохранять прежний уровень материальной поддержки будет сложно», отмечают чиновники и аналитики.
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