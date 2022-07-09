Мадрид, 9 июля, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Руководство мадридского «Реала» не будет препятствовать уходу 26-летнего атакующего полузащитника сборной Испании Марко Асенсио, если поступит предложение в размере 50 миллионов евро. Об этом 9 июля сообщило издание ABC.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

По информации источника, на данный момент «сливочные» не получили ни одного предложения по трансферу футболиста. На испанца претендуют «Милан» и «Ливерпуль».

В прошедшем сезоне Марко Асенсио принял участие в 41-м матче за «Реал» во всех турнирах, в котором отметился двенадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Реал» Асенсио выступает с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро.