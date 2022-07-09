Брентфорд, Великобритания, 9 июля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Руководство «Манчестер Юнайтед», как сообщает издание ESPN, уверено в подписании контракта с 30-летним атакующим полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном. Футболист уже дал устное согласие на переход.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

По информации источника, «Брентфорд» также заинтересован в подписании нового контракта с датчанином. За этот клуб Эриксен выступал последние полгода после прохождения курса реабилитации.

В прошедшем сезоне Кристиан Эриксен, выступая за «Брентфорд», принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.